Срочно проверить - Зеленский экстренно отреагировал на чрезвычайную катастрофу

Украинские власти экстренно отреагировали на взрыв в ливанском Бейруте, который обернулся масштабной катастрофой с сотнями жертв. 6 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился с неотложным порученим к правительству, которого попросил срочно провести проверку условия хранения аммиачной селитры в Украине и оценить состояние обращения с опасными и огнетушащих веществ, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде. Глава Кабмина Денис Шмыгаль уже отреагировал на поручение Зеленского — он дал задание чиновникам провести внеплановую проверку государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП и правительственный портал.

Зеленский поручил Шмыгалю лично ему отчитаться о результатах проверки. Также президент попросил в кратчайшие сроки принять необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят реализовать комплекс неотложных действенных мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Шмыгаль сразу же дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации задание провести внеплановую проверку по поручению президента и сообщить о результатах до 15 сентября.

Напомним, взрывы в ливанском Бейруте произошли 4 августа. Они стали следствием детонация аммония нитрата, очень большие запасы которого были на территории местного порта. Известно, что жертвами взрыва стали около сотни человек. Более 4 тысяч других получили ранения различной тяжести, среди них есть украинцы. По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 млрд долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти назвали вероятную причину взрыва в Бейруте, в результате которого погибли около ста человек.