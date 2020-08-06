Осталось 2 дня - журналисты бьют тревогу из-за новой серьезной проблемы в Украине

Украинские журналисты обращают внимание на то, что еще 8 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения менеджерам ДТЭК и членам НКРЭКУУ в рамках уголовного производства по применению формулы "Роттердам +". Что важно понимать, если в ближайшие два дня Специализированная антикоррупционная прокуратура не направит это дело в суд, ей придется закрыть его из-за нарушения сроков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "ZN.UA".

"Раньше НАБУ объявило подозрения шести лицам по делу "Роттердам +", среди которых, кроме Дмитрия Вовка (сейчас скрывается за границей) и Владимира Евдокимова (выходит под залог в 2 млн грн и сейчас возглавляет ГП "Оператор рынка"), были руководитель отдела НКРЭКУУ, заместитель руководителя отдела НКРЭКУУ и два представителя менеджмента ДТЭК Рината Ахметова", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что сотрудникам комиссии следователи инкриминируют использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" — пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.

Напомним, что 4 года назад Окружной административный суд города Киева отказал в иске Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУУ об утверждении формулы "Роттердам +". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

"В января 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения ее судьей ОАСК", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эта формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.