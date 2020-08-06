Зеленский повысил стипендии в Украине - кто будет получать больше

Украинский глава Владимир Зеленский подписал закон о повышении стипендии в Украине. Документом предусмотрено увеличение выплат для отдельных категорий студентов. В частности, больше будут получать дети-сироты и студнты, лишенные родительской опеки. Размер стипендий для них выростет до 3 тысяч гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения. Размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет – 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц", — говорится в законе.

Повышенные стипендии вышеназванные категории студентов начнут получать с 1 января 2021 года, так как только с этого дня закон вступит в силу.

Важно напомнить, что с 1 июля 2020 года в Украине увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, вырастут — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен.

Важно отметить, что реальный прожиточный минимум в Украине в правительстве оценивают в размере 4200-4300 грн. Украинцам обещают его поднять до этого уровня, но то, что это случится в следующем году пока маловероятно.

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