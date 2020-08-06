Зеленский сообщил украинцам прекрасную новость о Донбассе

6 августа глава государства Владимир Зеленский решил напомнить украинцам, что с 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании ТКГ. Украинский лидер обратил внимание на то, что с тех пор среди военных ВСУ нет раненых и погибших — это уже большая победа для Украины. Владимир Зеленский подчеркнул: то, что режим тишины выполняется — очень важно. Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает ONLINE.UA.

Президент страны также обратился к украинским защитникам. В частности, поблагодарил за то, что они защищают своих собратьев.

"На протяжении последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что если кто-то захочет на нас наступать — вы всегда дадите достойный отпор" , — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в вопросе нарушений режима прекращения огня на Донбассе много вопросов и проблем, но главная цель, к которой стремится официальный Киев, — отсутствие потерь в рядах украинских военных. Кроме того, Владимир Зеленский наконец рассказал, почему назначил именно Леонида Кравчука главным переговорщиком от Украины в ТКГ. По его словам, было несколько кандидатур на эту должность, но президент решился остановиться на Кравчуку, так как возглавлять переговорную группу должен мощный, мудрый, образованный человек, получивший авторитет по всей Украине, и в оккупированной части. Также глава государства подтвердил, что первый премьер-министр страны Витольд Фокин будет работать в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с довольно неожиданной заявлением — он обратил внимание на то, что объединение в "Люблинский треугольник" позволит противостоять дезинформации и всем сопутствующим методам агрессии комнады российского президента Владимира Путина.