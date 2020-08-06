Я такого никогда не делал: вокруг главы Минздрава разгорелся новый скандал

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выступил с важной новостью — он обратил внимание на то, что его команда не будет запрещать посещение церквей во время адаптивного карантина. Однако, по его словам, во время богослужений нужно лучше следить за выполнением эпидемиологических правил. Свою позицию руководитель Минздрава озвучил в ходе брифинга во Львове, передает ONLINE.UA.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Это уже кто-то что-то самостоятельно придумал... обвинений в адрес церквей я никогда не делал. В выводах эпидемиологических расследований указано, что усиление распространения коронавируса происходит за счет транспорта. В некоторых районах мы фиксируем, что это происходит во время богослужений. Я сам в частности являюсь человеком, который ходит в церковь, и тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас есть. Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить", — подчеркнул глава Минздрава.

Стоит обратить внимание на то, что Максим Степанов таким образом отреагировал на новый скандал, который разгорелся вокруг него. Как известно, недавно Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций публично отреагировала на обвинения министра здравоохранения. Недавно Степанов заявил, что главной причиной роста количества больных на Западе, особенно в деревнях, являются богослужения.

"С начала карантина в Украине Церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры по безопасному проведению богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности. Многие религиозные общины организовали онлайн-трансляции своих богослужений, а допуск верующих в храмы и молитвенные дома происходит при наличии защитной маски, с соблюдением рекомендованной правительством дистанции и использованием антисептических средств", — отметили представители церкви.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, что заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 4 августа безотлагательно обратился ко всем украинским гражданам.