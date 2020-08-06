Мои глаза и сердце плачут - мир потрясло душераздирающее видео из Бейрута

Трагическую катастрофу в ливанском Бейруте, где несколько дней назад произошел мощный взрыв, обсуждает весь мир. В соцсетях появляется много фото и видео, на которых показаны ужасные последствия трагедии, в результате которой погибли около ста человек, а более 300 тысяч людей остались без домов. Но местные жители, несмотря на масштаб катастрофы, не падают духом. Они всеми силами держат себя в руках, показывая миру, что жизнь продолжается. Это постаралась показать в видео одна из пожилых местных жительниц — женщина села за рояль внутри разрушенной квартиры и сыграла трогательную мелодию, которую жители Бейрута назвали "символом надежды", что скоро все наладится. Кстати, это видео потрясло и тронуло до глубины души самую красивую в мире женщину — супермодель Беллу Хадид, которая опубликовала этот ролик на своей странице в соцсети и призвала весь мир оказать коллективную гуманитарную помощь Ливану, передает ONLINE.UA.

Видео, на котором 79-летняя женщина играет на пианино в разрушенной комнате, заполненной осколками стекла и поломанной мебелью, уже стало вирусным. Его прокомментировали жители с разных уголков планеты, которые выразили поддержку Бейруту. Они потрясены произошедшим, но надеются, что последствия ужасной трагедии в скором времени ликвидируют.

"Мои глаза и сердце плачут о тебе, Ливан. Мне очень жаль, что вам пришлось столкнуться с такой катастрофой, мои братья и сестры. Я направлю пожертвования Красному Кресту Ливана и менее крупным организациям. Этот взрыв еще сильнее приближает Ливан к одному из самых трудных периодов в его истории", — в частности, прокоммментировала видео и ситуацию в Бейруте Белла Хадид.

Супермодель призвала ливанские власти не молчать о проблемах страны, а весь мир попросила объединиться и помочь Бейруту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella

Напомним, взрывы в ливанском Бейруте произошли 4 августа. Они стали следствием детонация аммония нитрата, очень большие запасы которого были на территории местного порта. Известно, что жертвами взрыва стали около сотни человек. Более 4 тысяч других получили ранения различной тяжести, среди них есть украинцы. По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 млрд долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский экстренно отреагировал на чрезвычайную катастрофу в Бейруте и приказал провести срочную проверку в Украине.