О чем на самом деле рассказывает фильм "Матрица" - режиссер ошеломила ответом

Всемирно известная голливудская режиссер Лилли Вачовски решила откровенно рассказать о съемках легендарной франшизы "Матрица". Автор неожиданно для всех призналась, что лента посвящена трансгендерам и там много скрытых аллегорий. Резонансное заявление прозвучало в документальном фильме "Раскрытие: транс-жизнь на экране", который недавно опубликовали в Ютуб. Режиссер "Матрицы" решила вспомнить съемки дебютной ленты 1999 года. Тогда Лилли и ее сестра Лана Вачовски задумывали успешный проект как историю о трансгендерах. Однако планы режисерок изменились, поскольку в Warner Bros. еще не готовы были к откровенному освещению этой темы, передает ONLINE.UA.

"Я рада, что выяснилось, что изначально "Матрица" была транс-аллегорией. Но тогда мир корпораций еще не был к этому готов", — заявила Лилли Вачовски.

По словам режиссера, фанаты франшизы уже давно подозревали о скрытой аллегории, которая свидетельствовала о первоначальном замысле. Лилли Вачовски напомнила о персонаже Свитч, которая в реальной жизни была мужчиной, а в мире Матрицы — женщиной. Именно эта героиня олицетворяла самих авторов проекта, которые изменили пол.

"Мне нравится, насколько значимы эти фильмы для транс-людей и то, как они подходят ко мне и говорят: "Этот фильм спас мне жизнь". Потому что, когда вы говорите о трансформации, особенно в мире научной фантастики, который весь состоит из воображений и конструирования миров, а также преобразования казалось бы невозможного на возможное, думаю именно поэтому они трогают их так сильно", — рассказала режиссер.

Как сообщал ONLINE.UA легендарный фильм "Молчание ягнят", который рассказывает об одном из самых известных киноманьяков, получит сиквел. Известно, что производством сериала займется телеканал CBS.