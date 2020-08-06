Зеленский выступил с неожиданным заявлением относительно жителей Донбасса

В четверг, 6 августа Владимир Зеленский срочно посетил зону ООС на Донбассе, где в рамках рабочей поездки совершил визит города Часов Яр и Бахмут Донецкой области. После поездки президент поделился с украинцами своими впечатлениями. Украинский глава был приятно удивлен соблюдением карантина жителями Донетчины, каждого из которых поблагодарил за это. Президент также поделился с фото, на которых показал, как скупляется в одном их местных магазинов. Соответствующие снимки Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Что хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках — без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасность, порожденную коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальную культуре Донетчины. Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Только исчезает «политическую подоплека» для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество...". — написал Зеленский в соцсети.

Как известно, кроме ознакомления с ситуацией в зоне ООС, Зеленский во время визита на Донбасс возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС, а также вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС.

Также президент пообщался с журналистами, которых уверил, что украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины и сохранения жизней военнослужащих на Донбассе.

Важно напомнить, что количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — 6 августа было зафиксировано 1318 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 76808 человек, из них 1819 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 41527 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33462 украинцев продолжают болеть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский раскрыл все карты по новым назначениям в ТКГ по Донбассу, а также прокомментировал нарушение перемирия боевиками.