В ОБСЕ возник беспрецедентный конфликт из-за Украины - что известно

В ОБСЕ возник беспрецедентный конфликт из-за деятельности организации в Украине. Речь идет о назначении генерального секретаря ОСБЕ, которое заблокировали Таджикистан и Азербайджан. Эксперт берлинского Центра Liberale Moderne, сотрудник пресс-центра ОБСЕ в Украине в 2015 году Николаус фон Твикель расркыл детали конфликта. Он допустил, что за конфликтом стоит Россия. Об этом фон Твикель рассказал в эфире телеканала "ДОМ", передает ONLINE.UA.

"Это был конфликт между несколькими маленькими членами ОБСЕ и, скажем, большинство — я даже не могу оценивать, какую роль там играла Москва — но там есть прямая связь с кризисом... с деятельностью ОБСЕ в Украине", — пояснил Николаус фон Твикель, почему страны-участницы ОБСЕ не могут прийти к консенсусу в отношении генерального секретаря.

Он считает беспрецедентным, что маленькие страны решают использовать свое право вето на такие важные моменты и важные назначения. Но фон Твикель надеется, что странам удастся достичь согласия.

"ОБСЕ работает в правилах единодушия всех своих членов, и там всегда бывает факт, что, скажем, более влиятельные страны влияют на маленькие, — и поэтому редко бывает, что всего лишь одна страна использует свое право вето. Но сейчас это произошло, и я боюсь, что это может повториться в будущем. Я надеюсь, что все страны-члены ОБСЕ, особенно те из них, у которых есть способ влиять на маленькие страны, — все будут работать на то, чтобы работа была возобновлена. Но обещать что-то я, к сожалению, не могу", — подчеркнул фон Твикель.

Как известно, ранее Албанское председательство в ОБСЕ объявило о начале процедуры отбора кандидатов на должности генерального секретаря ОБСЕ, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ. Это произошло после того, как 57 государств-участников Организации провалили голосование по переназначению на второй трехлетний срок четырех должностных лиц, занимающих эти должности и срок полномочий которых истекал 18 июля. Государства-участники ОБСЕ должны подать свои кандидатуры на указанные четыре должности до 18 сентября.

Пока же действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама поручил финском дипломату, директору Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Туул Юрьйоля выполнять функции генсека ОБСЕ, пока страны не опередлятся с новой кандидатурой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина устроила новый демарш на заседании ОБСЕ, чтобы избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины.