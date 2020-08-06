В Антарктиду в разгар зимы внезапно вернулись пингвины - зрелищные фото

В Антарктиде из-за аномально теплой зимы произошло неожиданное явление — на континет, где сейчас разгар зимы, внезапно вернулись пингвины. Животных заметили на украинской антарктической станции "Академик Вернадский", где пингвины обычно появлялись в конце октября. Ученые считают, что возвращение пингвинов свидетельствует о глобальных изменениях климата. Зрелищные фото возвращения пингвинов в Антарктиду опубликовала пресс-служба Национального антарктического научного центра, передает ONLINE.UA.

"Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям — даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать", — прокомментировали ученые возвращение пингвинов в Антарктиду.

Они пояснили, что в предыдущие годы остров Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", зимой был почти весь скован льдом, но в 2020 году зима там выдалась аномально теплой. Снега выпало всего 46 см, хотя в прошлом году его там было в три раза больше — высота снежного покрова достигала 130-150 см. Температура воздуха на острове также аномально высокая — и часто даже выше нуля, из-за чего снег тает намного быстрее.

"Днем снег тает, дневная температура на станции плюсовая — сегодня +2,3 С°, а вчера целых 4,1 С°", — рассказал биолог двадцать пятого УАЭ Александр Салганский.

Напомним, украинская антарктическая станция Академик Вернадский расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. Как структурное подразделение Академии наук Украины она была создана в феврале 1996 года — ее передала Украине Британская Антарктическая служба за символическую цену в один фунт стерлингов. Станцию назвали "Академик Вернадский" в честь одного из основателей и первого президента Академии наук Украины Владимира Вернадского.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на украинской станции в Антарктиде произошла ужасная трагедия — впервые за всю историю там погиб участник экспедиции.