Будет разрушение - США жестко пригрозили Германии из-за Украины

Сенаторы США не устают отстаивать свои интересы и интересы официального Киева — так, 6 августа стало известно, что Штаты пригрозили "финансовым разрушением" немецком порту Мукран, в котором хранятся материалы для строительства Северного потока-2 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на газету Handelsblatt.

"Если вы продолжите оказывать товары, услуги и оказывать поддержку проекту Северный поток-2 , то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", — говорится в письме сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, адресованного компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет портом.

По словам сенаторов, компания сознательно обеспечивает проект важными товарами, услугами и предоставляет другую поддержку, к примеру, поставку провианта российскому экипажу судна Академик Черский.

"Ваше поставки Фортуне или Академику Черскому с уверенностью можно будет подвергнуть санкциям, если одно из судов опустит в воду трубу для Северного потока-2 ", — отмечается в письме.

Сенаторы обратили внимание на то, что их письмо является свидетельством того, что меры могут быть приняты против всех, кто так или иначе будет связан с проектом — руководителей компаний, акционеров и сотрудников фирм. Стоит обратить внимание на то, что компания Faehrhafen Sassnitz на 90% принадлежит городу Засниц и на 10% земли Мекленбург — Передняя Померания.

Напомним, что Государственный департамент включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA). Эти санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Что важно понимать, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлению судов, осуществляющих строительство газопроводов. Под санкции могут попасть больше ста европейских компаний.