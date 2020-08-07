Курс валют на сегодня 7 августа - доллар дешевеет, евро стал дешевле

На пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 7 августа цена доллара США составит 27 гривен 68 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 8 копеек, что в свою очередь на 1 копейка меньше чем в четверг, 6 августа.

В четверг, 6 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.72/27.68 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.83/32.78 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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