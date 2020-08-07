Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 7 августа

Количество больных коронавирус в Украине растет очень быстро — в пятницу, 7 августа, зафиксировали 1453 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 78 261 человека, из них 1852 пациента умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43055 украицев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33354 украинца продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2932 случая;

Волынская область — 4162 случая;

Днепропетровская область — 1508 случаев;

Донецкая область — 945 случаев;

Житомирская область — 2064 случая;

Закарпатская область — 5615 случаев;

Запорожская область — 895 случаев;

Ивано-Франковская область — 5426 случаев;

Кировоградская область — 714 случаев;

м. Киев — 9178 случаев;

Киевская область — 4058 случаев;

Львовская область — 10 572 случая;

Луганская область — 146 случаев;

Николаевская область — 682 случая;

Одесская область — 3904 случая;

Полтавская область — 489 случаев;

Ровенская область — 6638 случаев;

Сумская область — 636 случаев;

Тернопольская область — 3212 случаев;

Харьковская область — 4527 случаев;

Херсонская область — 255 случаев;

Хмельницкая область — 1286 случаев;

Черновицкая область — 6477 случаев;

Черкасская область — 975 случаев;

Черниговская область — 965 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за время пандемии COVID-19 во всем мире диагностировано более 19 млн случаев новой болезни в 213 странах. По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 19,2 млн случаев заражения, из них 272 тыс только за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 716 548 пациентов, из них 6261 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 12 млн человек. В пятерке лидеров по количеству заражений — США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 34-м месте этого антирейтинга. Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тыс в мае и 700-800 тыс в начале июня.

Стоит напомнить, что уже совсем скоро украинские образовательные учреждения откроют свои двери для школьников. Основные правила Минздрава по организации образовательного процесса: строгое соблюдение социальной дистанции, вход в помещение школы и передвижение по нему только в масках, запрет допуска родителей. Подробные рекомендации опубликованы в этой инфографике.

Недавно глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выступил с важной новостью — он обратил внимание на то, что его команда не будет запрещать посещение церквей во время адаптивного карантина. Однако, по его словам, во время богослужений нужно лучше следить за выполнением эпидемиологических правил.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытия церквей? Это уже кто-то что-то самостоятельно придумал... обвинений в адрес церквей я никогда не делал. В выводах эпидемиологических расследований указано, что усиление распространения коронавируса происходит за счет транспорта. В некоторых районах мы фиксируем, что это происходит во время богослужений. Я сам в частности являюсь человеком, который ходит в церковь, и тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлены. Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить", — подчеркнул глава Минздрава.