Украина должна это сделать - Лукашенко выдвинул новый неожиданный ультиматум

Недавно официально стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский устроил экстренные телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко — указано, что стороны подробно обсуждали вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Уже 6 августа Лукашенко созвал срочное совещание с силовиками, на котором поручил пригласить в Минск генпрокуроров Украины и России для рассмотрения дела в отношении задержанных боевиков. По его словам, если Венедиктова и Краснов не захотят приезжать, то Беларусь самостоятельно решит дальнейшую судьбу "вагнеровцев" согласно белорусским законам. Однако недавно Лукашенко снова изменил свою позицию и выдвинул новый ультиматум — он отметил, что Беларусь выдаст Украине задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнера", если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Об этом скандальный политик заявил во время программы "В гостях у Гордона ", передает ONLINE.UA.

"Даже такой вопрос никогда у меня не стоял (выдаст ли Беларусь Украине российских боевиков — ред.). И стоять, думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Украиной и Россией. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте, они и работают, я Зеленскому об этом сказал, о том, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая делает запрос (на экстрадицию — ред.), должна доказать вину этих людей. Кто убил кого, чем стреляли, и так далее, и тому подобное", — озвучил свою позицию Александр Лукашенко.

Что важно понимать, в Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой оперативно отреагировали на требование белорусского лидера — там обратили внимание на то, что ответят Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", — отметили представители генпрокурора.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле началась истерика после новых заявлений Александра Лукашенко — на этот раз их комментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он начал публично угрожать Беларуси.