Взрыв в Бейруте: власти Ливана уже арестовали 16 человек

Власти Ливана рассказали об аресте 16 человек в рамках расследования масштабного смертельного взрыва в порту Бейрута. Стоит обратить внимание на то, что среди задержанных есть также генеральный менеджер порта Хассан Корайтем — его намерены допросить уже 7 августа. Кроме того, отмечается, что Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвали страны блока предоставить помощь Ливану в связи с разрушительным взрывом в Бейруте. В своем совместном письме они отмечают, что благодарны странам, которые сразу по собственной инициативе пообещали помочь Ливану и уже оказывают помощь, в том числе через активированный механизм гражданской защиты ЕС.

"Мы должны помнить о тесном партнерстве между ЕС и Ливаном. Это страна стратегического значения, которая приняла наибольшее количество беженцев на душу населения... В ситуации огромных гуманитарных потребностей и необходимости восстановления наша солидарность, как и всего международного сообщества, нужна более, чем когда-либо. Это в наших общих интересах — действовать сейчас, чтобы уменьшить последствия этой трагедии. Призываем вас усилить поддержку ваших стран для Ливана — как с точки зрения неотложных нужд, так и с долгосрочной перспективой для восстановления страны", — призвали лидеры ЕС.

Кроме того, отмечается, что органы власти Евросоюза обеспечат надлежащую координацию оказания помощи через механизмы ЕС.

Напомним, что 4 августа большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут — он повредил дома на расстоянии до 10 км. Согласно последним данным, взрыв унес жизни 137 человек, еще по меньшей мере 5000 были ранены. СМИ утверждают, что в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину. 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, 6 лет хранили без соответствующих мер безопасности. Что важно понимать, взрыв в Бейруте оставил 300 тыс человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в размере более 3 млрд долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба официально заявил о том, что Украина уже готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана.