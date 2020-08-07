Это будет скоро - в Зеленского поразили новостями о Донбассе

Вскоре между Украиной и Россией состоится новый обмен пленными. Официальный Киев и Москва разрабатывают план, который могут воплотить в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, каждая сторона освободит 100 человек.

"Киев передал посредникам в ОБСЕ список из примерно 100 человек. Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение нескольких недель", — пояснил он.

В офисе добавили, сейчас продолжаются переговоры с представителями Кремля относительно трех новых участков для разведения войск на Донбассе.

"Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о три, а может и пять новых участков", — добавил руководитель ОПУ.

Следует напомнить, обмены удерживаемыми согласовали еще во время переговоров в "нормандском формате" прошлого декабря. Предполагалось, что первый после встречи состоится весной, однако этому помешал карантин, введенный через коронавирус COVID-19 .

Также стороны тогда договорились о начале диалога относительно постепенного отвода войск от линии соприкосновения. Прогресс в этом направлении затормозил вместе с переговорами относительно пленников.

Стороны конфликта в июле согласовали новый режим прекращения огня. С полуночи 27 июля подразделении Объединенных сил фактически перестали отвечать на каждую провокации боевиков — те не соблюдают перемирие полностью.

Как сообщал ONLINE.UA, четверг, 6 августа Владимир Зеленский срочно посетил зону ООС на Донбассе, где в рамках рабочей поездки нанес визит города часов Яр и Бахмут Донецкой области.

После поездки президент поделился с украинцами своими впечатлениями. Он был приятно удивлен соблюдением карантина жителями Донетчины, в каждом из которых поблагодарил за это.