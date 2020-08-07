Давайте уже задумаемся - украинцев срочно предупредили об угрозе

В Украине несколько суток подряд регистрируют антирекорды с распространения коронавирус COVID-19 . Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о новой эпидемическую угрозу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника 6 августа.

По его словам, одновременно увеличивается количество сложных случаев и количество инфицированных среди детей.

"У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболела 1 453 человека. Из них 103 ребенка и 93 медицинских работника. Было госпитализировано 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди, находящиеся в тяжелом течении болезни", — подчеркнул Степанов.

Он добавил, за предыдущие сутки зарегистрировали 33 смерти от поражения COVID-19 . Количество тех, кто выздоровел, достигла только 531.

"Цифры поражают каждого дня. Практически каждый день мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении карантинных правил! Общаясь с врачами (я слышу) у нас очень много стало сложных случаев, начал меняться течение болезни. Она очень тяжело переносится эта болезнь. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация", — подчеркнул министр.

Про вторую волну в европейских странах уже долгое время говорят разные государственные лидеры. Соответствующую тенденцию обнаружили в Великобритании, Германии, некоторых странах Восточной Европы.

Также известно об усилении карантинного режима в Австрии — там за новые вспышки инфекции восстановили правила пользования масками в общественных местах.