Новости

Лента новостей

Давайте уже задумаемся - украинцев срочно предупредили об угрозе

Украина | Читати новину українською
Давайте уже задумаемся - украинцев срочно предупредили об угрозе Швидка допомога (фото — kyivcity.gov.ua)

В Украине несколько суток подряд регистрируют антирекорды с распространения коронавирус COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о новой эпидемическую угрозу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника 6 августа.

По его словам, одновременно увеличивается количество сложных случаев и количество инфицированных среди детей.

"У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболела 1 453 человека. Из них 103 ребенка и 93 медицинских работника. Было госпитализировано 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди, находящиеся в тяжелом течении болезни", — подчеркнул Степанов.

Он добавил, за предыдущие сутки зарегистрировали 33 смерти от поражения COVID-19. Количество тех, кто выздоровел, достигла только 531.

"Цифры поражают каждого дня. Практически каждый день мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении карантинных правил! Общаясь с врачами (я слышу) у нас очень много стало сложных случаев, начал меняться течение болезни. Она очень тяжело переносится эта болезнь. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация", — подчеркнул министр.

Про вторую волну в европейских странах уже долгое время говорят разные государственные лидеры. Соответствующую тенденцию обнаружили в Великобритании, Германии, некоторых странах Восточной Европы.

Также известно об усилении карантинного режима в Австрии — там за новые вспышки инфекции восстановили правила пользования масками в общественных местах.

Как сообщал ONLINE.UA, на территории Эстонии началась вторая волна эпидемии коронавирус COVID-19. С соответствующим заявлением выступили представители департамента здоровья, основываясь на свежих данных по заболеваемости. Теперь эстонская власть начала обсуждение относительно вероятного усиления карантина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, медицина, Максим Степанов, Минздрав, Украина, эпидемия
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 78261 +1453
Выздоровели 43055 +531
Летальные 1852 +33

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 07.08.2020

Онлайн референдум
  • Поддерживаете ли вы запуск рынка газа для населения?
  • Да Нет

    Ответили 42678

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...