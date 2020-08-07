Театр абсурда - Кабмин и Верховную Раду всколыхнул новый резонансный скандал

Заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар наконец прокомментировал открытие против него производства из-за письма про армянский геноцид. Украинский дипломат назвал ситуацию "театром абсурда" с "актами плохой режиссуры", пожаловался, что в данном случае народная избранница Дарья Володина пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД за позицию государства. Политик обратил внимание на то, что действовал в пределах полномочий и компетенции на основании действующего законодательства Украины, а в письме отражена не его личная позиция, а официальная позиция Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Фейсбук-страницу Василия Бондаря.

"Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель — министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства. Я готов к защите своей чести, достоинства и доброго имени всеми правовыми средствами. Если кто-то намерен меня "сломать" , заставить отказаться от государственного подхода к внешней политике, то, как говорят в Одессе: "Не дождетесь!", — подчеркнул украинский дипломат.

Стоит обратить внимание на то, что накануне депутат от президентской партии "Слуга народа" Дарья Володина рассказала, что по ее заявлению ГБР открыло производство против Боднаря "о возможных неправомерных действиях должностных лиц МИД Украины". Что важно понимать, заявление касается письма за подписью Боднаря, который депутат обнародовала в апреле на своей странице в Facebook. Письмо был направлено государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи и в нем разъяснялось, что Украина не признает "геноцид армянского народа". Это объясняется рядом факторов, в том числе тем, что в конвенции ООН термин "геноцид" имеет другое определение, а также, что Армения не признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов. К

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