НБУ порадовал Украину хорошими новостями - что следует знать

В Украине выросли международные резервы по итогам июля 2020 года. Сейчас они составляют 28,802 миллиарда долларов США, увеличение составило около 1%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По официальным данным, прежде всего на рост резервов повлияло успешное размещение еврооблигаций правительством. Один из факторов — решение Кабмина относительно государственного долга.

"Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составили 1,75 миллиарда долларов США, в том числе 1,1287 миллиарда – от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), 608,2 миллиона – от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 1,5 миллиарда долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 767 миллионов уплачено за ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами", — пояснили в центробанке.

Другим фактором влияния на роста стали операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Там регулятор продал 498,7 миллиона долларов и приобрел 130.

"В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому НБУ возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний... в то же Время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому НБУ имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты", — объявила прессслужба.

В июле изменилась оценка финансовых инструментов (это изменение рыночной стоимости и курса гривны к другим валютам). Стоимость увеличилась эквивалентно на 406,3 миллиона долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", — добавили в ведомстве.

Объем чистых международных резервов НБУ за 7 месяцев 2020 года увеличился на 10,7% и составили 1,689 миллиарда долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, иностранные специалисты обращают внимание на то, что цена золота продолжает бить рекорды, оставаясь выше чем в 2000 долларов за унцию на торгах 5 августа. Что важно понимать, драгоценный металл подорожал более чем на 30% с начала текущего года.