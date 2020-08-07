США нанесли мощный удар по Коломойскому - первые подробности

Министерство юстиции США озвучило неожиданное требование — американское ведомство планирует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные в ПриватБанке. Согласно последним данным, Соединенные Штаты подали две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд США в южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных ПриватБанком в Украине, подлежит конфискации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Штатов.

"Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. В частности, они отмывали часть доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, а после того переводили средства в США", — говорится в сообщении.

Власти США обратила внимание на то, что партнеры Коломойского и Боголюбова в США Мордехай Корф и Ури Лейбер создали сеть организаций для дальнейшего отмывания и инвестирования незаконно присвоенных средств. Кроме того, отмечается, что они приобрели недвижимости и предприятий в США на сотни миллионов долларов, учитывая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Что важно понимать, общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.

Стоит напомнить, что несколько дней назад в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является в частности украинский олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине впервые применили так называемый антиколомойский закон, на принятии которого настаивал МВФ для выплаты Украине очередного кредита.