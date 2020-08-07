Когда Россия использует ядерное оружие - неожиданное заявление команды Путина

Генштаб вооруженных сил РФ в новом материале для газеты Минобороны страны "Красная звезда" выступил с громким заявлением — там отметили, что Россия применит ядерное оружие, если по ее территории будет проведена любая ракетная атака. По словам представителей команды российского президента Владимира Путина, в случае атаки против РФ не будет возможности определить тип ракеты, и поэтому "любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Кроме того, отмечается, что информацию о старте ракеты автоматически сообщат в Кремль, "который в зависимости от обстановки определит масштаб ответа ядерных сил". В Генштабе РФ отмечают, что "условия о применении противником ядерного и других видов оружия массового поражения, о влиянии на критически важные объекты России, об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов".

"На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ — уничтожение России как государства", — говорится в материале.

В статье также говорится о том, что команда Владимира Путина "обозначила красные линии, переступать которые они не советуют никому".

"Если же потенциальный противник решится на это, то ответ несомненно будет сокрушительным", — говорят в Генштабе РФ.

Стоит напомнить, что еще 2 июня российский глава Владимир Путин утвердил Основы политики РФ в области ядерного сдерживания. Документ содержит условия, при которых могут применить ядерное оружие. Кроме того, в Кремле также запаниковали из-за того, что страны НАТО усиливают военный контингент у границ РФ. В частности, официальную Москву беспокоят военные планы США развернуть универсальные пусковые установки в рамках американской системы ПРО в Польше и Румынии. У Путина назвали эти планы прямой угрозой России, на что в Москве готовят ответ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Государственный департамент США назвал главную опасность для страны.