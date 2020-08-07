Хуже пандемии - Гейтс шокировал прогнозом о будущем человечества

Основатель Microsoft Билл Гейтс поразил новым прогнозом относительно вызовов, с которыми столкнется человечество в будущем. Он считает, будущее может оказаться катастрофичнее даже в сравнение с пандемией COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на его блог GatesNotes.

По словам бизнесмена, в течение ближайших десятилетий к чрезвычайной количестве жертв могут привести изменения климата.

"Глобальный кризис шокировала мир. Это влечет за собой трагическую количество смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и приводит к экономическим трудностям, которые не наблюдались в течение многих поколений. Ее последствия изобилуют по всему миру. Очевидно, я говорю о COVID-19 . Но всего за несколько десятилетий так же можно будет сказать и о другой очередной глобальный кризис: изменение климата. Какой бы не была ужасной эта пандемия, изменения климата могут быть хуже", — пояснил Гейтс.

Сейчас в условиях борьбы против COVID-19 проблема изменения климата кажется далекой от повседневности, добавил он. Впрочем, о решении нового вызова стоит думать уже сейчас.

Вследствие карантина объемы выбросов парниковых газов уменьшились, однако даже это сокращение в 8% не будет достаточным.

"Подумайте, что нужно для достижения этого 8% уменьшение. Умерло свыше 600 тысяч человек, а десятки миллионов остаются без работы. В этом апреле движение автомобилей был вдвое меньше, чем в апреле 2019 года. Воздушное движение практически прекратилось на месяц", — подчеркнул основатель Microsoft.

В то же время Гейтс отметил, негативные последствия изменения климата станут более продолжительными последствий пандемии. Экономические и человеческие потери от COVID-19 сравнимы с потерями от глобального потепления, однако глобальная эпидемия — явление ситуационное в отличие от второй проблемы.

"Давайте сначала посмотрим на потерю жизней. Сколько людей умрет из-за COVID-19 в сравнении с климатическими изменениями?... К 2060 году изменения климата могут быть столь же смертельным, как и COVID-19 , а к 2100 году могут быть в пять раз смертельнее", — призвал Гейтс.

Человечество пытается разработать вакцину для победы над COVID-19 . Таким же образом нужно разрабатывать решения климатической проблемы, резюмировал бизнесмен. Трагичность новой проблемы в том, что наибольшие страдания она принесет людям, которые вносят наименьший вклад в катастрофу.