Хуже пандемии - Гейтс шокировал прогнозом о будущем человечества

Основатель Microsoft Билл Гейтс поразил новым прогнозом относительно вызовов, с которыми столкнется человечество в будущем. Он считает, будущее может оказаться катастрофичнее даже в сравнение с пандемией
По словам бизнесмена, в течение ближайших десятилетий к чрезвычайной количестве жертв могут привести изменения климата.
"Глобальный кризис шокировала мир. Это влечет за собой трагическую количество смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и приводит к экономическим трудностям, которые не наблюдались в течение многих поколений. Ее последствия изобилуют по всему миру. Очевидно, я говорю о
COVID-19. Но всего за несколько десятилетий так же можно будет сказать и о другой очередной глобальный кризис: изменение климата. Какой бы не была ужасной эта пандемия, изменения климата могут быть хуже", — пояснил Гейтс.
Сейчас в условиях борьбы против
Вследствие карантина объемы выбросов парниковых газов уменьшились, однако даже это сокращение в 8% не будет достаточным.
"Подумайте, что нужно для достижения этого 8% уменьшение. Умерло свыше 600 тысяч человек, а десятки миллионов остаются без работы. В этом апреле движение автомобилей был вдвое меньше, чем в апреле 2019 года. Воздушное движение практически прекратилось на месяц", — подчеркнул основатель Microsoft.
В то же время Гейтс отметил, негативные последствия изменения климата станут более продолжительными последствий пандемии. Экономические и человеческие потери от
"Давайте сначала посмотрим на потерю жизней. Сколько людей умрет из-за
COVID-19в сравнении с климатическими изменениями?... К 2060 году изменения климата могут быть столь же смертельным, как и COVID-19, а к 2100 году могут быть в пять раз смертельнее", — призвал Гейтс.
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