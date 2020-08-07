Это уже серьезно - в Японии снова заговорили о новом переносе Олимпиады

В японском правительстве подчеркнули, что будут бороться за проведение Олимпиады-2020 в следующем году. Повторное перенесение на более поздние сроки, окажется губительным для Игр. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на японские СМИ.

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, уже в 2024 году Олимпиада состоится в Париже. Для спортсменов это станет чрезвычайным бременем.

Игры-2020 в Токио планировали провести с 24 июля до 9 августа. Коронавирус стал причиной переноса мероприятий на 2021 год — с 23 июля до 8 августа.

"2024 года мы ожидаем Олимпиаду в Париже, поэтому отсрочить на два года невозможно. Мы должны в первую очередь думать о спортсменах. Для них отсрочку на один год — это уже серьезно", — пояснил глава японского правительства.

Абэ добавил, что надеется на организацию Олимпиады в полноценном формате в следующем году.

"Олимпийские игры должны быть мероприятием, на котором спортсмены могут соревноваться на пике формы, а зрители — чувствовать себя в безопасности", — добавил политик.

Перед японскими властями на фоне пандемии восстали таким образом новые вызовы. Их необходимо подготовить эффективную систему проверок на коронавирус. Чрезвычайные условия ставят Игры в особое положение по сравнению с предыдущими.

Следует заметить, множество спортивных мероприятий сорвала пандемия. Некоторые национальные лиги даже решили не восстанавливать матче и завершить их досрочно.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам исполнительного директора Игр-2020 Тосиро Муто, речь идет об упрощенном порядке организации соревнований. Мероприятия не будут "пышными". Сейчас организаторы прорабатывают примерно 200 идей, связанных с сокращением расходов.

Муто объяснил, вероятное сокращение количества посетителей на Играх, однако их график пока остается без изменений.