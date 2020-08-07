Это уже серьезно - в Японии снова заговорили о новом переносе Олимпиады

В японском правительстве подчеркнули, что будут бороться за проведение
По словам премьер-министра Синдзо Абэ, уже в 2024 году Олимпиада состоится в Париже. Для спортсменов это станет чрезвычайным бременем.
"2024 года мы ожидаем Олимпиаду в Париже, поэтому отсрочить на два года невозможно. Мы должны в первую очередь думать о спортсменах. Для них отсрочку на один год — это уже серьезно", — пояснил глава японского правительства.
Абэ добавил, что надеется на организацию Олимпиады в полноценном формате в следующем году.
"Олимпийские игры должны быть мероприятием, на котором спортсмены могут соревноваться на пике формы, а зрители — чувствовать себя в безопасности", — добавил политик.
Перед японскими властями на фоне пандемии восстали таким образом новые вызовы. Их необходимо подготовить эффективную систему проверок на коронавирус. Чрезвычайные условия ставят Игры в особое положение по сравнению с предыдущими.
Следует заметить, множество спортивных мероприятий сорвала пандемия. Некоторые национальные лиги даже решили не восстанавливать матче и завершить их досрочно.
Как сообщал ONLINE.UA, по словам исполнительного директора
Муто объяснил, вероятное сокращение количества посетителей на Играх, однако их график пока остается без изменений.