Впервые в истории Украины - Кабмин сообщил невероятную новость

Министр здравоохранения Максим Степанов поделился с украинцами замечательной новостью — он сообщил о том, что впервые в истории Украины была проведена трансплантация поджелудочной железы. Глава ведомства обратил внимание на то, что Минздрав в течение следующих 2,5-3 лет планирует перейти на трансплантационную независимость. Максим Степанов отметил, что в текущем году в госбюджете заложено миллиард гривен на лечение людей за рубежом. Зато в случае развития трансплантации в Украине, за эти же деньги удастся спасти большее количество людей. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МОЗ.

По словам Степанова, Минздрав планирует перейти на трансплантационную независимость, чтобы украинцам не приходилось искать помощь за рубежом. Он обратил внимание на то, что в стране уже провели три операции по трансплантации, а именно: сердца, почки и поджелудочной железы.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле — иногда в 4-5 раз", — подчеркнул глава ведомства.

По словам Максима Степанова, это историческое событие произошло во Львове. Пересадка происходила от посмертного донора. Хирургическую бригаду возглавлял доктор медицины Григорий Лапшин из университетской клиники города Любек, что в Германии. Этому же реципиенту начали трансплантацию почки. Нельзя не обратить внимание на то, что в Украине в трансплантации органов ежегодно нуждаются более 5000 человек.