Коломойский оперативно отреагировал на безжалостный удар США - детали

Скандальный украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал громкий скандал, который разгорелся вокруг него и его бизнеса — он заявил, что отвергает все обвинения Министерства юстиции США и продолжает утверждать, что все средства, которые он инвестировал в США, получил из доходов собственного бизнеса. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "УП".

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и из доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически исключается", — заявил Игорь Коломойский.

Стоит обратить внимание на то, что 13 лет назад украинский олигарх продал часть своих металлургических активов российской компании Evraz. От сделки Коломойский получил часть акций компании и миллиард долларов.

Напомним, 7 августа официально стало известно, что Министерство юстиции США обвинило скандального олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а потом использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Согласно последним данным, американские власти требуют конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.

"Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. В частности, они отмывали часть доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, а после того переводили средства в США", — говорится в сообщении

Кроме того, отмечается, что 4 августа в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным американских журналистов, является в частности украинский олигарх Игорь Коломойский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что еще в марте Зеленский сообщал, что не поддерживает никаких отношений с Коломойским. Президент уверял, что бизнесмен не звонит ему ни по каким вопросам.