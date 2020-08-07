Это война - Лукашенко шокировал мир новым заявлением

Пандемия коронавирус
По словам лидера, Беларусь справилась, несмотря на отсутствие однозначных лекарств против новой инфекции.
"Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям. Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия — это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война", — объявил Лукашенко.
Он пояснил, что участниками этой войны стали якобы множество государств.
"Все государства пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится", — добавил президент.
Напомним, в беларуси тем временем не вводили жесткий карантинный режим. Там даже не отменяли массовых мероприятий, а футбольные клубы продолжали играть матчи.
Сам Лукашенко неоднократно называл глобальную эпидемию просто психозом и давал несерьезные советы относительно лечения или профилактики против
Как сообщал ONLINE.UA, Сенат США одобрил резолюцию, в которой призывает Беларусь к свободных и честных президентских выборов — в резолюцию внесли четыре сенаторы 27 июля, поддержали ее 5 августа.
Кроме того, сенаторы осуждают "свавільну дисквалификации Центральной избирательной комиссией Беларуси большинства потенциальных кандидатов" и политически мотивированные аресты и заключения оппозиционных кандидатов Сергея Ціхановського, Виктора Бабарыка и Николая Статкевича.