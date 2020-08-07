Это война - Лукашенко шокировал мир новым заявлением

Пандемия коронавирус COVID-19 — это война, которой воспользовались мировые правительства, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Он утверждает, что его страна преодолела этот вызов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По словам лидера, Беларусь справилась, несмотря на отсутствие однозначных лекарств против новой инфекции.

"Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям. Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия — это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война", — объявил Лукашенко.

Он пояснил, что участниками этой войны стали якобы множество государств.

"Все государства пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится", — добавил президент.

Напомним, в беларуси тем временем не вводили жесткий карантинный режим. Там даже не отменяли массовых мероприятий, а футбольные клубы продолжали играть матчи.

Сам Лукашенко неоднократно называл глобальную эпидемию просто психозом и давал несерьезные советы относительно лечения или профилактики против COVID-19 . Весной он советовал тяжело работать в поле, в том числе и на тракторе, ходить в баню и выпивать немного водки. Как именно это должно было предотвратить поражения инфекцией, непонятно.

Как сообщал ONLINE.UA, Сенат США одобрил резолюцию, в которой призывает Беларусь к свободных и честных президентских выборов — в резолюцию внесли четыре сенаторы 27 июля, поддержали ее 5 августа.

Кроме того, сенаторы осуждают "свавільну дисквалификации Центральной избирательной комиссией Беларуси большинства потенциальных кандидатов" и политически мотивированные аресты и заключения оппозиционных кандидатов Сергея Ціхановського, Виктора Бабарыка и Николая Статкевича.