Если не хочешь драться - у Ломаченко жестко обратились к его оппоненту Лопесу

Украинский боец-чемпион Василий Ломаченко может отказаться от боя против американца Теофімо Лопеса. Сейчас украинская сторона ожидает ответа от соперника. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Boxingscene.

По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, они сделали все необходимое для организации боя со своей стороны. Компания Top Rank должна подготовить официальный контракт, на котором Ломаченко поставит подпись.

Решение ожидается от менеджмента Лопеса — тот недавно выступил с критикой условий поединка.

"Если не хочешь драться, то легче всего просто сказать, что не хватает денег. У меня нет уверенности, что этот бой вообще состоится из-за того, что происходит в команде американца", — добавил Климас.

Менеджер объяснил, Ломаченко может выйти на ринг против бойца Вердехо. Впрочем, вероятность, что бой состоится, все же есть. Команда украинского боксера заинтересована именно в проведении дуэли против мирового чемпиона в легком весе IBF — этим титулом владеет Лопес.

Клімас выступил с призывом в адрес американца, он считает, ему необходимо поторопиться с окончательным решением.

Напомним, бой Ломаченко — Лопес должен был пройти 31 мая. Его отменили из-за карантина, который ввели для борьбы против коронавируса COVID-19 . Несколько недель понадобилось промоутерам, чтобы согласовать новую дату. Предварительно, украинец и американец встретятся на ринге 3 октября.

Как сообщал ONLINE.UA, долгожданный бой украинца Ломаченко Лопесом оказался под угрозой срыва, даже после согласования новой даты. Сейчас ситуация дошла до того, что украинский чемпион готов снизить свой гонорар для боя. Подробности спора раскрыл промоутер-организатор Боб Арум.