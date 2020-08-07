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Ушел из жизни 21-летний сын украинского певца Виктора Павлика

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Ушел из жизни 21-летний сын украинского певца Виктора Павлика Павло Павлік та Віктор Павлік (фото — з відкритих джерел)

7 августа стало известно, что сын украинского певца Виктора Павлика, Павел Павлик, умер после двух лет борьбы с раком костей. Последние дни жизни парень провел в хосписе, однако спасти жизнь юноши так и не удалось. О смерти 21-летнего сына Павла экс-супруга Виктора Павлика, Лариса Созаева, сообщила на личной странице в Фейсбуке, передает ONLINE.UA.

Женщина обнародовала видео с маленьким сыном, который читает молитву и призналась, что он ушел из жизни. Незадолго до потери она рассказывала, что откровенно говорит с сыном о смерти и о том, что борьба с саркомой позвонков может завершиться летальным исходом.  

Ушел из жизни 21-летний сын украинского певца Виктора Павлика (1)

"Бог забрал моего ангела", — прокомментировала Лариса Созаева свое видео.

Пока сам Виктор Павлик не отреагировал на смерть сына.

Согласно последним данным, диагноз саркома позвонков врачи поставили Павлу еще 2 года назад. За все это время юноша прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Он регулярно обследовался, однако с мая состояние его здоровья только ухудшалось. У него болели руки, начали отказывать пальцы, а последние месяцы он передвигался только в коляске. Павел Павлик намеревался прекратить борьбу с раком в июне, ведь считал, что лечение бессмысленно. Однако впоследствии он объяснил, что не сдался. Сам Виктор Павлик на протяжении всей болезни сына поддерживал его, а молодая жена певца признавалась, что отец моет и носит сына на руках.

Ушел из жизни 21-летний сын украинского певца Виктора Павлика (2)

Стоит напомнить, что Павел Павлик родился в третьем браке Виктора Павлика с женой Ларисой Созаевой 7 мая 1999. Родители парня развелись, однако им удалось сохранить дружеские отношения после разрыва, а болезнь сына только объединила экс-супругов. После окончания школы Павел вступил в Национальную академию СБУ, однако успел отслужить всего два года. За это время он был участником военного парада до Дня Независимости Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 29 марта умер Олег Мищенко — бывший заместитель главы Киевской ОГА, у которого до смерти диагностировали коронавирус.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Павло Павлик, Виктор Павлик, смерть, рак, болезнь, борьба с раком, Лариса Созаева, шоубізнес
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