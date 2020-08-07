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Это несправедливо - Зеленский шокировал заявлением о своем окружении

Политика | Читати новину українською
Это несправедливо - Зеленский шокировал заявлением о своем окружении Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Олег Татаров, который работал в правительстве Николая Азарова, недавно получил должность в Офисе президента. Сам лидер государства Владимир Зеленский выступил с неоднозначным комментарием относительно решения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление президента во время визита на Донетчину.

По его словам, несправедливо не допускать к работе опытных специалистов, которые фактически не были связаны с преступным режимом.

"Что касается этого человека. Я не знаю, что такое "он старый человек". Думаю, он возрастом примерно как я. Ему за 40, даже 50... Мы все жили во времена Януковича, некоторые люди побежали вместе с Януковичем, а в принципе много осталось нормальных людей, которые не предали Украину. Мне кажется, это несправедливо, всех людей, которые возглавляли ту или иную звено власти во времена Януковича считать "старой властью", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что для него самой "старой властью" уже стали чиновники, которые работали за каденцию Петра Порошенко.

"И там были опытные люди и в том годы были опытные люди. Главное, чтобы человек был честный", — добавил президент.

Напомним, Он ранее работал в Министерстве внутренних дел. Сейчас он стал заместителем руководителя ОПУ. В его задачах — отвечать "за правоохранительный направление".

Интересно, что Татаров после 2014 года одним из первых попал под люстрацию как представитель МВД, который курировал уголовные дела против Чорновол, а также активистов. Он занимался адвокатской практикой после Майдана.

Как сообщал ONLINE.UA, 6 августа глава Зеленский безотлагательно обратился к главе Кабинета министров Дениса Шмыгаля с письмом, в котором призвал экстренно принять совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающих мер по защите экономических интересов государства.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Олег Татаров, ОПУ, Владимир Зеленский, Украина, полмтика, МВД
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