Иногда надо выпить - Зеленский решился на громкое признание

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что во время поездки вдоль линии разграничения в Донецкой области ночевал, общался и ел вместе с украинскими воинами. Кроме того, президент неожиданно для всех признался, что ему также приходилось иногда выпивать вместе с бойцами ВСУ. Стоит обратить внимание на то, что украинский лидер уже второй день подряд находится в Донецкой области, чтобы оценить состояние военных вдоль контактной линии. Накануне он общался с представителями СМИ в городе Часов Яр, говорил о перемирии. Теперь Зеленский рассказал, что ночевал в доме в расположении бойцов Объединенных сил. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Проехали более 100 километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали. Хочу пообщаться, понять, как все контролируемо... Сегодня будем ездить до 8 или 9 вечера, потом ночью будем возвращаться в Киев. Я хочу еще приехать — думаю , еще за два раза я объеду все важные объекты. За два раза, я думаю, все 410 километров линии проедем", — рассказал Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, никто ничего не собирается сдавать, ведь армия Украины очень сильная и мощная. Глава государства также похвастался, что кормят украинских воинов очень сытно.

"Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорят, "первое, второе и компот". Все было: и печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью, в 10-11, как говорят ребята, еще и бутрики съесть... Они удивляются, говорят: раньше так не приезжали, не ночевали. Мы второй раз приезжаем. Первый раз тоже провели два дня в Золотом , ночевали там... Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно — иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать тоже", — рассказал глава государства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский 6 августа поделился замечательными новостями о ситуации в Донбассе.