ЕС срочно обратился к Украине - что случилось

Украинской власти необходимо возобновить проведение конкурсов для утверждения кандидатов на государственные должности, считают в Брюсселе. С соответствующим призывом представители Евросоюза обратились в Киев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

Накануне состоялась онлайн-совещание, участниками которой стал министр Кабмина Олег Немчинов и Мартин Клауке — руководитель первого отдела программ помощи ЕС "Надлежащее управление и демократизация".

По словам последнего, вызывает беспокойство ветирования со стороны президента Владимира Зеленского закон о госслужбе, который поддержал парламент. Положения документа были условиями для предоставления макрофинансовой помощи.

Напомним, в законопроєкті №3491 говорится о создании резерва чиновников. К нему относят кандидатов, участвовавших в конкурсе, были отобраны, однако не получили должность.

Благодаря нововведению в Украине могли бы упростить внеконкурсное назначение на топ-должности в условиях карантина.

Зеленский воспользовался правом вето и предложил изменения к статье 87-1. Она позволяла увольнять должностных лиц категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.

Тем временем в карантин все должности распределили без конкурса, через отбор.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эта процедура отбора планировалась исключительно как временный рычаг для обеспечения бесперебойной работы государственных органов. Этот механизм был напрямую привязан к карантину, который по прогнозам должен был завершиться в мае 2020", — пояснил Немчинов.

В конце августа в Раду внесут новый законопроект №3748, который должен стать доработанный вариантом предшественника.

"Представитель ЕС сообщил, что европейская сторона поддерживает предложенную стратегию, и готова оказывать практическую поддержку в вопросе возобновления проведения конкурсов на должности государственной службы", — подчеркнули в Кабмине.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабмине считают, что законопроект №3739 о локализации в государственных закупках противоречит международным обязательствам Украины, а потому законопроект, в случае его принятия, должен не применяться к товарам, импортируется из стран ЕС и ВТО, поскольку это может окончательно испортить отношения официального Киева с его международными партнерами.