Не надо этого делать: Евросоюз жестко поставил Лукашенко на место

Международное сообщество не остается в стороне всех резонансных событий, которые в течение последних недель всколыхнули Беларусь, и продолжает внимательно наблюдать за всеми политическими шагами действующего президента страны Александра Лукашенко. Так, 7 июля официально стало известно, что власти Европейского Союза выдвинули последнему новый ультиматум — ЕС требует, чтобы Минск сделал все возможное, чтобы обеспечить свободные и честные выборы, а также немедленно освободил всех граждан, задержанных по политическим мотивам. Первым бескомпромиссное требование озвучил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Евросоюза.

Власти ЕС обратили внимание на то, что во время избирательной кампании белорусы продемонстрировали беспрецедентную политическую мобилизацию, выступая за свободные выборы и демократию, однако эта мирная мобилизация неожиданно столкнулась с ограничениями свободы собраний и свободы СМИ, задержаниями мирных протестующих, наблюдателей, журналистов и активистов.

"Усилить суверенитет и независимость страны возможно только через мирные, свободные и честные выборы... ЕС призывает власти Беларуси гарантировать возможность полной реализации политических прав кандидатов, не применять силу в отношении мирных протестов и воздержаться от дальнейших задержаний наблюдателей, мирных протестующих, кандидатов и представителей их штабов, а также — немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам ", — подчеркнул официальный представитель ЕС.

Политик решил напомнить Александру Лукашенко и его команде, что права человека и демократические свободы останутся главными факторами в определении политики ЕС в отношении Беларуси.

Что важно также понимать, Сенат США также принял резолюцию, в которой призывает Беларусь к свободным и честным президентским выборов — резолюцию внесли четыре сенаторы 27 июля — поддержали ее 5 августа. Сенаторы осуждают "беспредельную дисквалификацию Центральной избирательной комиссией Беларуси большинства потенциальных кандидатов" и политически мотивированные аресты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко выдвинул новый ультиматум команде Владимира Зеленского.