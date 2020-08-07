Путин и Лукашенко провели внезапные переговоры о задержанных боевиках - что согласовали

Между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко произошли внезапные телефонные переговоры. Президенты России и Беларуси прежде всего обсудили задержанных боевиков-наемников. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службы лидеров.

Согласно докладу Кремля, беседа касалась развития "братских" отношений между странами.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", — подчеркнули у Путина.

Российская сторона подтвердила, что заинтересована в стабильной ситуации в Беларуси, особенно накануне президентских выборов.

В то же время у Лукашенко обратили внимание, разговор прошел по инициативе Путина. Минск подтвердил, было много вопросов для обсуждения — COVID-19 , выборы, якобы развитие отношений.

"Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", — добавили в администрации лидера РБ.

Напомним, задержание группы наемников произошло ночью 29 июля. Белорусская сторона обвинила их в намерении устроить переворот, а Кремль опроверг преступную деятельность "русских".

Среди задержанных оказались "ветераны" войны против Украины на Донбассе, сейчас Киев готовит документы для экстрадиции.

Как сообщал ONLINE.UA, 6 августа украинцев и белорусов шокировала неожиданная новость — стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко организовал экстренное совещание с силовиками, на котором поручил пригласить в Минск генпрокуроров Украины и России для рассмотрения дела в отношении задержанных боевиков.

По словам политика, если Венедиктова и Краснов не захотят приезжать, то Беларусь самостоятельно решит дальнейшую судьбу "вагнеровцев".