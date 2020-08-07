Зеленский оперативно отреагировал на еще одно требование украинцев

7 августа президент страны Владимир Зеленский наконец отреагировал на еще одно важное требование украинских граждан — он обратил внимание на то, что вопросами использования Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата занимается команда главы правительства Дениса Шмыгаля. Это отмечается в ответе главы государства на петицию Родиона Абрамовича от 6 августа, информирует ONLINE.UA.
"Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом (пункт 5 статьи 116). Распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11, и по ул. Лаврской, 15, в Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (МП)", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Стоит обратить внимание на то, что автор петиции и подписанты призвали главу государства оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата и отклонить петицию о ее передаче Православной церкви Украины. Что важно понимать, петиция собрала 25 тыс 408 голосов — этого достаточно для ее рассмотрения президентом. Относительно отклонения петиции № 22/092966-эп Зеленский отметил, закон "Об обращении граждан" не предусматривает механизма отклонения электронных петиций. Кроме того, он добавил, что упомянутое обращение набрало необходимое количество подписей в его поддержку, в установленном порядке было рассмотрено, и на него был предоставлен ответ.
Как сообщал ранее ONLINE.UA 21 июля украинский лидер Владимир Зеленский наконец официально отреагировал на электронную петицию №22 / 092038-эп "Запретить внедрения 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье!", которую поддержали 25 638 украинских граждан.