Зеленский оперативно отреагировал на еще одно требование украинцев

Стоит обратить внимание на то, что автор петиции и подписанты призвали главу государства оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата и отклонить петицию о ее передаче Православной церкви Украины.

Что важно понимать, петиция собрала 25 тыс 408 голосов — этого достаточно для ее рассмотрения президентом.

Относительно отклонения петиции № 22/ 092966-эп Зеленский отметил, закон "Об обращении граждан" не предусматривает механизма отклонения электронных петиций.

Кроме того, он добавил, что упомянутое обращение набрало необходимое количество подписей в его поддержку, в установленном порядке было рассмотрено, и на него был предоставлен ответ.