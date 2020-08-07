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Никто ничего не собирается - Зеленский раскрыл свои планы по Донбассу

Политика | Читати новину українською
Никто ничего не собирается - Зеленский раскрыл свои планы по Донбассу Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Действующая украинская власть поставила для себя цель добиваться мира на Донбассе, утверждает президента Владимир Зеленский. Это возможно при условии возвращения территорий, людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По словам государственного лидера, мир в Украине станет основой для экономического роста и улучшения жизни каждого украинца.

"Никто ничего не собирается сдавать, у нас сильная, мощная армия. Уважаем его, поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы они возвращались живыми", — подчеркнул Зеленский.

В украинском командовании обратили внимание на позитивный и боевой настрой военнослужащих — несмотря на единичные провокации со стороны врага. Они готовы давать отпор в случае серьезного обострения.

Сейчас президент Зеленский находится на Донетчине с рабочим визитом в зоне Операции Объединенных сил.

"Отдельно Владимир Зеленский посетил прифронтовую Марьинку на Донетчине и пообщался с ее жителями. Они рассказали, что при отсутствии боевых действий город постепенно оживает: возвращаются люди с детьми, много местных жителей начинают ремонтировать жилье. При этом люди пожаловались на отсутствие газо — и водоснабжения", — добавили в ОПУ.

Президент резюмировал, одновременно с переговорами на уровне "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы украинская сторона будет укреплять ВСУ.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский рассказал, что во время поездки вдоль линии разграничения в Донецкой области ночевал, общался и ел вместе с украинскими воинами. Кроме того, президент неожиданно для всех признался, что ему также пришлось иногда выпивать вместе с бойцами ВСУ.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ОПУ, Владимир Зеленский, Украина, полмтика, Донбасс, война, переговори, мир, ОРДЛО, АТО, ООС, Россия
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