Конфликт вокруг Мотор Сич: эксперты объяснили, чего можно ожидать от Зеленского

Украинские эксперты Вадим Карасев и Николай Спиридонов обратили внимание на то, что 6 августа китайская Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже официально сообщила, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании подали новое совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций запорожского моторостроительного завода "Мотор Сич". По мнению специалистов, инвестиционные намерения Skyrizon и DCH Group являются уникальной возможностью для главы государства Владимира Зеленского положить конец геополитическому спору Китая и США вокруг судьбы "Мотор Сич" и вывести предприятие на сверхмощный мировой рынок авиационной индустрии. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Приход Ярославского в проект "Мотор Сич" и китайской компании — это готовое решение для власти, как выйти из тупика. Китаю нужны двигатели для развития своей авиации, но Украина наткнулась на противодействие США — их традиционно беспокоит технологическое усиление или доминирование Китая. Украинский производитель, а вместе с ним десятки тысяч сотрудников самой компании и ее смежников — поставщиков, разработчики — стали заложниками игры двух государств, соревнующихся за лидерство. Украина и представители ее политической элиты должны понять, что страна должна получать свои выгоды из любых проектов, а не только прислушиваться к голосам издалека", — отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По словам эксперта, получить рынок Китая, где проекты в авиационной индустрии исчисляются триллионами долларов, — это big-idea любой страны, которая имеет собственный авиационный двигатель — их не так много в мире. Карасев отмечает, что Украина сейчас получает уникальный шанс зайти на десятилетия на этот емкий рынок.

По мнению эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Николая Спиридонова, если смотреть на ситуацию без эмоций, предельно взвешивая и оценивая реалии, можно сделать бескомпромиссный вывод: кроме Китая "Мотор Сич" никому в мире не нужна.

"Россия давно уже наладила свой собственный полный цикл выпуска двигателей для авиастроения, Америка, которая выступила категорическим противником продажи активов "Мотор Сичи" китайским инвесторам, никогда не будет инвестировать в развитие украинского завода, поскольку предприятие априори является конкурентом американским компаниям. В данной ситуации, Владимир Зеленский является гарантом суверенитета Украины, в том числе и экономического. Соответственно, должен принимать решение исходя прежде всего из национальных интересов", — подчеркнул Спиридонов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 6 августа Владимир Зеленский принял новое решение по "Мотор Сич".