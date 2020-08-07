Мы четко определились - штаб выступил с громким предупреждением украинцам

С полуночи 27 июля на Донбассе вступило в силу новое перемирие, однако боевики сорвали буквально за часы. В командовании Вооруженных сил признают обстрелы, однако военнослужащие не поддаются на эти провокации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

По словам главнокомандующего Руслана Хомчака, зарегистрированы лишь единичные выстрелы, жестких обстрелов до сих пор не произошло. Он призвал различать такие явления от "полноценных" выпадов, о которых информировал штаб Операции Объединенных сил к перемирию.

"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие единичные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", — пояснил Хомчак.

Он добавил, за предыдущие сутки — 6 августа — вдоль всей линии столкновения не обнаружили ни одного выстрела. В то же время в пятницу, 7 августа, выстрелов уже днем зафиксировали два.

"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они не прицельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", — добавил главнокомандующий.

Напомним, Руслан Хомчак сопровождал президента Владимира Зеленского во время его визита на Донбасс, непосредственно в зоне ООС. Также в состав этой делегации вошли руководитель ОПУ Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран.

Как сообщал ONLINE.UA, действующая украинская власть поставила для себя цель добиваться мира на Донбассе, утверждает президента Владимир Зеленский. Это возможно при условии возвращения территорий, людей.

По словам государственного лидера, мир в Украине станет основой для экономического роста и улучшения жизни каждого украинца.