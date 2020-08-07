При каком условии Украина готова обеспечить Крым водой - резонансное заявление Кабмина

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль выступил с очередным неожиданным заявлением — он отметил, что Украина готова поставлять пресную воду в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Кроме того, он пообещал, что оккупанты не получат воду из материковой части нашей страны для нужд военных баз. Свою новую позицию премьер объяснил тем, что официальный Киев всегда будет помогать своим гражданам в любом месте. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Глава правительства подчеркнул, что об обеспечении водой оккупантов не идет речи. "В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", — заявил глава Кабмина. Кроме того, Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что сейчас поставлять днепровскую воду в Крым технически невозможно.

Что важно понимать, наша страна еще до аннексии Россией Крыма обеспечивала до 85% потребностей в пресной воде. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Согласно последним данным, запас воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Стоит обратить внимание на то, что официальная позиция Украины по поставкам воды на полуостров состоит в том, что власть не будет подавать воду в Крыму до полной деоккупации.

Напомним, что недавно с инициативой о возобновлении поставок воды на полуостров выступил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Впрочем, он считает это возможным только при условии полной деоккупации со стороны Кремля. Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, водоснабжения в аннексированный регион российский президент Владимир Путин может использовать как повод для дальнейших агрессивных выпадов против Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупанты устроили новый террор украинцам, которые проживают на территории аннексированного Крыма.