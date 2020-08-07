Киев поставил жесткий ультиматум России - в чем дело

Ровно 12 лет назад российское правительство решилось на циничном преступлении против соседней страны — Грузии. В день трагической годовщины Министерство иностранных дел Украины поставило требования перед агрессором. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ведомства.

По обнародованным данным, украинская сторона решительно осуждает открытую агрессию РФ на территории грузинских регионов — Абхазии и Южной Осетии. Москва фактически оккупировала и аннексировала.

"Продолжающаяся "бордеризация" оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ущемление их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная политика и ситуация – вот основные "достижения" двенадцатилетней оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия", — отметили в МИД.

Дипломаты объяснили, вооруженная агрессия Кремля должна остановиться, войска должны покинуть суверенную Грузию, в регионы необходимо направить международные правозащитные и мониторинговые организации.

"Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить международное давление и санкционный режим против Российской Федерации для принуждения ее к прекращению агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий", — добавил официальный Киев.

Следует заметить, что Москва среди жителей Южной Осетии активно раздавали российские паспорта, аналогичный шаг агрессор совершил в отношении жителей ОРДЛО.

Как сообщал ONLINE.UA, действующая украинская власть поставила для себя цель добиваться мира на Донбассе, утверждает президента Владимир Зеленский. Это возможно при условии возвращения территорий, людей.

По словам государственного лидера, мир в Украине станет основой для экономического роста и улучшения жизни каждого украинца.