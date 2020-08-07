Для чего на самом деле боевикам перемирие на Донбассе - разведка шокировала ответом

Украинской разведке удалось узнать шокирующие данные — отмечается, что боевики на Донбассе используют режим тишины для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории. Согласно последним данным, в настоящее время пророссийские силы ведут подготовку своих артиллерийских частей. О таких коварных действиях оккупантов заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского ведомства.

Украинская разведка узнала: В условиях режима прекращения огня командование оккупантов проводит интенсивную подготовку для повышения боеспособности своих подразделений.

На этой неделе противник провел штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

Кроме того, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов своими целями боевики определяли объекты, расположенные на подконтрольной Украины территории в Донецкой и Луганской областях.

Стоит обратить внимание на то, что полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил, но оккупанты время от времени устраивают провокации и обстреливают украинские позиции.

Владимир Зеленский также обратился к украинским защитникам. В частности, поблагодарил за то, что защищают своих собратьев.

"На протяжении последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы защищаете своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что если кто-то захочет нас наступать — вы всегда дадите достойный отпор" , — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в вопросе нарушений режима прекращения огня на Донбассе много вопросов и проблем, но главная цель, к которой стремится официальный Киев, — отсутствие потерь в рядах украинских военных.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский подробно рассказал о своем визите на Донбасс.