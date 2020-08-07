Головокружение при вставании - ученые объяснили, о чем это может свидетельствовать

Иностранные ученые обращают внимание на то, слабость и головокружение при попытке встать или резко изменить положение тела довольно часто связаны с повышенным риском развития деменции. По их словам, резкое падение систолического артериального давления при изменении положения тела определенным образом связано с нейродегенеративными процессами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на исследование, которое обнародовал журнал Neurology.

Отмечается, что авторвы статьи изучили анамнезы 2131 человека, средний возраст которых составлял 73 года. На момент начала исследования ни у кого из них не было обнаружено деменции. Средние показатели артериального давления добровольцев измеряли в начале исследования, а затем через один, три и пять лет. В 15% диагностировали общую ортостатическую гипотензию, у 9% — систолическую ортостатическую гипотензию (СОГ), в еще 6% — диастолическую ортостатическую гипотензию (ДОГ).

"В течение следующих 12 лет участников исследования изучали на предмет развития деменции. Это заболевание развилось у 22% участников. У людей с систолической ортостатической гипотензией вероятность развития деменции была почти на 40% выше, чем у людей с другими видами гипотензии или у тех, у которых проблемы с давлением отсутствуют. В период исследования деменция развилась у 26% испытуемых с СОГ (в 50 из 192 человек с этим диагнозом). Междум тем среди других категорий только в 21% (412 из 1939 участников исследования)", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что участники исследования, у которых показания систолического артериального давления при изменении положения тела из сидячего в стоячее менялись сильнее, имели наибольшую склонность к деменции. По словам ученых, связь между ортостатической гипотензией и деменцией заметили только у тех испытуемых, у которых наблюдалось падение систолического артериального давления. У пациентов с падением только диастолического давления или артериального давления такой связи замечено не было.

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