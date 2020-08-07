Иностранные наемники на Донбассе - Киев раскрыл шокирующие данные

Иностранные наемники отметились участием в войне на Донбассе со стороны российского агрессора. В Офисе генпрокурора раскрыли количество уголовных производств, открытых по факту. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По обнародованным данным, дела начатые через участие наемников в конфликте с целью нарушить территориальную целостность Украины и причастности к противозаконных вооруженных группировок (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УКУ).

"Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, по меньшей мере 2 гражданина Республики Болгарии, 7 — Армении, 1 — Грузии, 19 — Италии, 27 — Испании, 12 — Казахстана, 3 — Литвы, 26 — Молдовы, 2 — Нидерландов и 5 — Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ принимали участие в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и других тяжких последствий", — подчеркнули в ОГПУ.

Отмечается, что наемники воевали на стороне агрессора в составе 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-й отдельной мотострілецькій бригаде "Чистяковская", 1-й отдельной мотострілецькій бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", незаконных вооруженных формирований "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и тому подобное.

В ОГПУ заметили, все они по определению ст. 47 Дополнительного протокола i 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны — наемники. Их поступок — суровое нарушение международного законодательства.

"Досудебное расследование указанных уголовных правонарушений осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой", — добавили в ведомстве.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков объявил об осуждении властями Италии трех итальянцев по обвинению в участии в войне на Донбассе.