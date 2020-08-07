Прокуратура повторно арестовала акции Мотор Сич - что происходит

7 августа президент группы DCH Александр Ярославский официально сообщил о том, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций. Кроме того, бизнесмен пожаловался на давление и призвал вмешаться главу государства Владимира Зеленского. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление, которое опубликовала пресс-служба DCH.

"К сожалению, те процессы, которые сейчас наблюдаются по "Мотор Сич", не могут не вызывать беспокойства. Вчера (6 августа — ред.), после того китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены", — заявил Ярославский.

Кроме того, он пожаловался на "силовое давление" на сотрудников АМКУ "с целью помешать реализации наших договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью".

"Понятно, правоохранительные органы должны следить за соблюдением законности. Но возникает вопрос: кто конкретно в этой ситуации государственный изменник? Тот, кто хочет возродить умирающее предприятие, сохранить рабочие места для 25 000 граждан Украины и статус нашей страны как авиационной державы? Или те, кто не дают законопослушным инвесторам это сделать?", — добавил бизнесмен.

Александр Ярославский также отметил, что ему очень странно видеть, когда при новой власти, которая декларирует режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, отдельные чиновники продолжают оказывать давление на бизнес.

"Наши партнеры, частные китайские инвесторы вложили деньги в частное же украинское предприятие, намереваясь модернизировать его и обеспечить важные для Украины поставки продукции на внутренний рынок КНР. Если украинское правительство будет продолжать препятствовать законной реализации их прав и интересов, последствия могут быть исключительно неблагоприятными для нашей страны", — отметил бизнесмен.

Он также призвал главу государства Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

"От имени DCH и наших китайских партнеров прошу господина президента вмешаться в ситуацию. Надеюсь, что благодаря политической воле власти будет принято решение, которое сохранит Мотор Сич для Украины", — добавил Ярославский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 6 августа Владимир Зеленский принял новое решение по "Мотор Сич".