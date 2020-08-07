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Трамп нанес окончательный удар против TikTok - компания ответила на угрозу

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Трамп нанес окончательный удар против TikTok - компания ответила на угрозу Дональд Трамп (фото — wikipedia.org)

Американский президент Дональд Трамп воплотил угрозы в жизнь, подписав указ о санкциях за сотрудничество с ByteDance — обладательницей проекта TikTok. Компания тем временем отреагировала на открытый выпад. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Белый дом и пресслужбу компании.

Согласно официальным подробностями, указ становится действующим после 45 суток. Трамп назвал TikTok угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Он считает, сервис распространяет дезинформацию и отслеживает передвижения пользователей — даже представителей власти и спецслужб. Угроза кроется в том, что ByteDance — китайская компания.

"В частности распространение в США мобильных приложений, которые разрабатывают и которыми владеют компании из Китайской Народной Республики, составляет угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США... Сейчас пришло время принять меры, чтобы устранить угрозу, которая исходит от одного из таких мобильных приложений — TikTok", — подчеркнул Трамп.

Механизм санкций похож на решение, принятое в отношении российского "Северного потока — 2". Рестрикции коснутся каждого, кто будет сотрудничать с ByteDance.

Зато в администрации TikTok раскритиковали действия Белого дома. Представители проекта утверждают, что не занимаются противозаконной деятельностью и не передают никуда личные данные пользователей.

Указ Трампа в TikTok назвали опасным прецедентом. Он демонстрирует выборочную свободу рынка и может иметь отголосок в будущем.

Администрация призвала 100 миллионов американских пользователей выступить на защиту дома для самовыражения".

Как сообщал ONLINE.UA, действия американских властей в отношении интернета создают очень опасный прецедент. Фактически администрация президента Дональда Трампа способна спровоцировать уничтожение глобальной сети, считает Павел Дуров — основатель Telegram.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, США, полмтика, TikTok, санкции, блокування, Китай, шпионаж
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