Взрыв в Бейруте: президент Ливана ошеломил мир громким заявлением

7 августа президент Ливана Мишель Аун шокировал мир неожиданным заявлением — он отметил, что одной из причин взрывов в Бейруте могло быть и внешнее вмешательство. По его словам, это могло быть привлечение ракеты или бомбы. Ливанский лидер обратил внимание на то, что причины взрывов еще не установлены, однако вариант с внешним вмешательством его команда игнорировать не будет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Al Jazeera.

"Во-первых, как взрывоопасный материал прибыл сюда и хранился здесь, во-вторых, взрыв был следствием халатности или несчастным случаем, в-третьих, есть вероятность внешнего вмешательства", — подчеркнул Мишель Аун. Стоит обратить внимание на то, что в Бейруте уже задержали по меньшей мере 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву. Согласно последним данным, среди задержанных есть также генеральный менеджер порта Хассан Корайтем — его намерены допросить уже 7 августа. Кроме того, отмечается, что Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления. Также местные СМИ узнали, что полиция Кипра уже допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина — бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту была селитра, которая взорвалась и вызвала трагедию в столице Ливана.

Недавно глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвали всех членов блока предоставить помощь Ливану в связи с разрушительным взрывом в Бейруте. В своем совместном письме политики отметили, что благодарны странам, которые сразу по собственной инициативе пообещали помочь Ливану и уже оказывают помощь, в том числе через активированный механизм гражданской защиты ЕС.

Как известно, 4 августа большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут — он повредил дома на расстоянии до 10 км. Согласно последним данным, взрыв унес жизни 137 человек, еще по меньшей мере 5000 были ранены. СМИ утверждают, что в Бейруте взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Украина уже нашла способ, как помочь гражданам Ливана.