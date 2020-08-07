Зачем Путину Крым - в МИД поразили ответом

Режим российского президента Владимира Путина оккупировал Крым в феврале 2014 года. С тех пор Кремль успел превратить украинский регион на военную базу, которой пользуется для воплощения планов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на турецкое издание DHA, которое взяло интервью у заместительницы министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

По ее словам, в настоящее время Москва пытается единолично контролировать Черное и Азовское моря.

"Военная стратегия России направлена на Ближний Восток и Северную Африку. Крым для них — военная база на этом пути", — добавила Джапаров.

Дипломатка утверждает, что Россия буквально заинтересована в создании собственного "озера" в Азовском море. В водах Черного моря между тем находятся не менее шести подводных лодок.

Заместитель министра обратила внимание, что аннексия Крыма не может быть внутренним вопросом Украины. Это преступление имеет чрезвычайное значение для Черноморского региона и даже стран Средиземноморья.

"Крым стал военной базой России. Все страны вокруг этой базы должны знать об агрессивной политике России по контролю над регионом... По этой причине в Украине мы стараемся создать Крымскую платформу. Участие Турции в этой платформе я считаю одной из самых желанных. Мы планируем ежегодно проводить Крымский саммит в Киеве, где собираются лидеры стран ", — подчеркнула Джапаров.

Напомним, аннексию Крыма не признала ни одно цивилизованное государство. Кремль отказывается говорить об этом как о преступлении и называет историческим "присоединением".

Как сообщал ONLINE.UA, ровно 12 лет назад российское правительство решился на циничное преступление против соседней страны — Грузии. В день трагической годовщины Министерство иностранных дел Украины поставило требования перед агрессором.