В Испании экстренно посадили самолет из-за одного украинца - что случилось

Вечером 6 июля самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску. Согласно последним данным, учитывая отказ пассажира, гражданина Украины, выполнять указания экипажа, который неоднократно просил его надеть маску, был активирован соответствующий протокол, рассказали в авиакомпании Air Europa. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на El Periodico.

"Ассоциация диспетчеров Испании вечером сообщила о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за чего командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги. В сообщении отмечалось, что пассажир с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывается надеть маску и выполнять инструкции экипажа", — говорится в сообщении.

Испанские СМИ утверждают, что человек также угрожал другим пассажирам. Сообщение о дебошире было направлено и испанским правоохранительным органам, которым конфликтного пассажира передали после посадки.

После урегулирования инцидента самолет продолжил путешествие в Мадрид.

Стоит напомнить, что недавно на борту рейса авиакомпании KLM на Ибицу началась драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" обратили внимание на то, что ситуация с распространением пандемии коронавируса в нашей стране приобретает затяжной характер и является стабильно тяжелой. По словам специалистов, именно потому, что люди перестали соблюдать карантин, заболеваемость возросла. Ученые уже опубликовали результаты следующего исследования распространения коронавируса в Украине на протяжении августа этого года.