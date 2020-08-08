Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 августа

Количество больных коронавирусом в Украине снова рекордно возросло — в субботу, 8 августа, зафиксировали 1489 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
По состоянию на 8 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 2955 случаев;
- Волынская область — 4226 случаев;
- Днепропетровская область — 1525 случаев;
- Донецкая область — 965 случаев;
- Житомирская область — 2101 случай;
- Закарпатская область — 5697 случаев;
- Запорожская область — 919 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5552 случая;
- Кировоградская область — 718 случаев;
- г. Киев — 9378 случаев;
- Киевская область — 4128 случаев;
- Львовская область — 10 726 случаев;
- Луганская область — 152 случая;
- Николаевская область — 696 случаев;
- Одесская область — 4069 случаев;
- Полтавская область — 491 случай;
- Ровенская область — 6747 случаев;
- Сумская область — 653 случая;
- Тернопольская область — 3257 случаев;
- Харьковская область — 4661 случай;
- Херсонская область — 259 случаев;
- Хмельницкая область — 1323 случая;
- Черновицкая область — 6565 случаев;
- Черкасская область — 996 случаев;
- Черниговская область — 991 случай.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 8 августа заболели уже более 19,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 283 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Накануне Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) провела заседание, на котором пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности
"Было принято решение — и показатели позволяют это сделать — по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а город Тернополь — из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа", — уточнил глава Минздрава Максим Степанов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине несколько суток подряд регистрируют антирекорды с распространения коронавируса