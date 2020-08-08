Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 августа

Количество больных коронавирусом в Украине снова рекордно возросло — в субботу, 8 августа, зафиксировали 1489 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 79750 человек, из них 1852 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43055 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33843 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 8 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2955 случаев;

Волынская область — 4226 случаев;

Днепропетровская область — 1525 случаев;

Донецкая область — 965 случаев;

Житомирская область — 2101 случай;

Закарпатская область — 5697 случаев;

Запорожская область — 919 случаев;

Ивано-Франковская область — 5552 случая;

Кировоградская область — 718 случаев;

г. Киев — 9378 случаев;

Киевская область — 4128 случаев;

Львовская область — 10 726 случаев;

Луганская область — 152 случая;

Николаевская область — 696 случаев;

Одесская область — 4069 случаев;

Полтавская область — 491 случай;

Ровенская область — 6747 случаев;

Сумская область — 653 случая;

Тернопольская область — 3257 случаев;

Харьковская область — 4661 случай;

Херсонская область — 259 случаев;

Хмельницкая область — 1323 случая;

Черновицкая область — 6565 случаев;

Черкасская область — 996 случаев;

Черниговская область — 991 случай.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 8 августа заболели уже более 19,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 283 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 877 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 34 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 6,2 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 724 тысяч людей, вылечились – 12,5 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Накануне Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) провела заседание, на котором пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 . С красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.

"Было принято решение — и показатели позволяют это сделать — по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а город Тернополь — из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа", — уточнил глава Минздрава Максим Степанов.