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Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 августа

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Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 августа Коронавірус в Україні — останні новини 8 серпня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине снова рекордно возросло — в субботу, 8 августа, зафиксировали 1489 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 79750 человек, из них 1852 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43055 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33843 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 8 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Винницкая область — 2955 случаев;
  • Волынская область — 4226 случаев;
  • Днепропетровская область — 1525 случаев;
  • Донецкая область — 965 случаев;
  • Житомирская область — 2101 случай;
  • Закарпатская область — 5697 случаев;
  • Запорожская область — 919 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 5552 случая;
  • Кировоградская область — 718 случаев;
  • г. Киев — 9378 случаев;
  • Киевская область — 4128 случаев;
  • Львовская область — 10 726 случаев;
  • Луганская область — 152 случая;
  • Николаевская область — 696 случаев;
  • Одесская область — 4069 случаев;
  • Полтавская область — 491 случай;
  • Ровенская область — 6747 случаев;
  • Сумская область — 653 случая;
  • Тернопольская область — 3257 случаев;
  • Харьковская область — 4661 случай;
  • Херсонская область — 259 случаев;
  • Хмельницкая область — 1323 случая;
  • Черновицкая область — 6565 случаев;
  • Черкасская область — 996 случаев;
  • Черниговская область — 991 случай.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 8 августа заболели уже более 19,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 283 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день число заболевших превышает 877 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 34 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 6,2 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, более 724 тысяч людей, вылечились – 12,5 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 августа (1)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 августа (2)

Накануне Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) провела заседание, на котором пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19. С красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.

"Было принято решение — и показатели позволяют это сделать — по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а город Тернополь — из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа", — уточнил глава Минздрава Максим Степанов.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 августа (3)


Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине несколько суток подряд регистрируют антирекорды с распространения коронавируса COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил украинцев о новой эпидемической угрозе.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, статистика 8 августа, статистика по областям, Украина, Минздрав, количество больных, последние новости о коронавирусе
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Обновлено:09:11, 08.08.2020

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