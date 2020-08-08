Шанс уже есть - Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе

После двухдневной поездки в зону ООС украинский глава Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о ситуации на Донбассе. Президент убедился, что на линии разграничения действительно действует режим перемирия, а это, по его мнению, свидетельствует о том, что Украине удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. На следующем этапе он рассчитывает на нормандские переговоры, где будут зафиксированы промежуточные успехи перемирия и достигнуты новые договоренности, которые позволят завершить войну на Донбассе. Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"За два дня проехал 100 километров по линии разграничения. Хочешь проверить режим тишины — езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, которой — в первой половине 2020-го и как оно сейчас. Один боец признался, что ему «дико» слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня", — рассказал Зеленский.

Президент считает, что на следующем этапе важно провести переговоры нормандской четверки в Берлине, которые станут новой отправной точкой в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", — уверил Зеленский.

Украинский глава убежден, что "нормандия" — это отправная точка, которая позволяет вернуть "эту нашу многострадальную территорию к цивилизации". Зеленский подчеркнул, что "это начало свободы Донбасса".

"Нормандия дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. Минск отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", — подытожил президент.

Как известно, во время поездки на Донбасс Зеленский пояснил, почему назначил именно Леонида Кравчука главным переговорщиком от Украины в ТКГ. Он отметил, что было несколько кандидатур на эту должность, но президент решился остановиться на Кравчуке, так как возглавлять переговорную группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине, и в оккупированной части.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр страны Витольд Фокин будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский выступил с неожиданным заявлением относительно жителей Донбасса. Во время визита в зону ООС он отметил, что живущие на линии разграничения люди придерживаются карантина и ходят в масках.