Совет ЕС принял неутешительное решение по Украине - к чему готовиться

8 августа Совет Европы обновил список стран зеленой зоны, которым ЕС открыл границы. Украина не вошла в обновленный список третьих стран, гражданам которых сняли ограничения на въезд. Таким образом, украинцам еще на две недели запретили поездки в страны Евросоюза — по истечению этого срока СЕ снова обновит список стран зеленой зоны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на решении Совета ЕС.

В безопасный список стран, жителям которых разрешен въезд в ЕС, включили: Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд, Тунис и Уругвай. Из этого списка Совет Европы исключил Марокко и Алжир. Китай тоже находится в "зеленой зоне", но Евросоюз разрешит въезд жителям этой страны, как только власти КНР отменят ограничения на поездки для европейцев.

Как известно, Евросоюз составляет список безопасных стран в соответствии с эпидемиологической ситуации в третьих странах. Ограничения на въезд отменяются, когда количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тысяч жителей приближена к среднему показателю по ЕС или ниже.

Также в ЕС, кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран учитывают принцип взаимности. С целью равного отношения третье государство, которому Европа готова открыть границы, также должно снять ограничения на въезд с ЕС.

Напомним, на данный момент для Украины открыли свои границы 38 стран, среди них популярные для украинцев Турция, Польша, Хорватия, Египет. Страны Евросоюза пока включили Украину в "красную" зону, для стран которой закрыты границы. Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские дипломаты добились того, чтобы Черногория внесла Украину в зеленую зону и открыла свои границы украинским гражданам. Такое решение было принято 6 августа, спустя несколько дней после того, как власти Черногории разрешили въезд россиянам без ограничений, что вызвало возмущение у украинских властей. Теперь и украинцам можно въезжать в эту страну без каких-либо ограничений, что в украинском посольстве в Черногории назвали дипломатической победой.